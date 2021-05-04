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    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла

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    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Фото: milenio.com

    Конструкція обрушилася разом з поїздом в районі станцій Олівос і Тесонко

    У Мехіко в результаті катастрофи мосту метро вже загинули 20 людей. Ще госпіталізовано 49 постраждалих. Про це заявила мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум, повідомляє телеканал Milenio.

    За словами чиновниці, серед загиблих є неповнолітні. Вона уточнила, що семеро людей перебувають у важкому стані.

    Конструкція обрушилася разом з поїздом в районі станцій Олівос і Тесонко.

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    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла
    Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла

    Як повідомляється, в поїзді метро, що впав разом з прольотом моста в Мехіко, було досить багато людей - багато в цей час ще повертаються з роботи.

    Нагадаємо, в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. Спочатку була інформація, що в результаті події загинули 15 осіб і близько 70 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

    Рух метро на лінії припинили.

    На відео потрапили кадри в момент, коли шляхопровід обвалився прямо на автівки, спричинивши хмару пилу та сміття.

    Теги: катастрофа метро аварія Мексика міст
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