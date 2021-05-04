Обвал мосту у Мехіко: кількість жертв катастрофи зросла

Конструкція обрушилася разом з поїздом в районі станцій Олівос і Тесонко

У Мехіко в результаті катастрофи мосту метро вже загинули 20 людей. Ще госпіталізовано 49 постраждалих. Про це заявила мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум, повідомляє телеканал Milenio.

За словами чиновниці, серед загиблих є неповнолітні. Вона уточнила, що семеро людей перебувають у важкому стані.

Nuestro apoyo y solidaridad con las familias afectadas por el incidente en la Línea 12 del Metro. Acompañamos a la doctora @Claudiashein a donde se desplegaron elementos del @GobiernoMX y de la @GN_MEXICO_ para colaborar en las labores de rescate. pic.twitter.com/vEjhdSIhdp — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 4, 2021

Конструкція обрушилася разом з поїздом в районі станцій Олівос і Тесонко.

Як повідомляється, в поїзді метро, що впав разом з прольотом моста в Мехіко, було досить багато людей - багато в цей час ще повертаються з роботи.

Нагадаємо, в столиці Мексики впав міст метро з поїздом. Спочатку була інформація, що в результаті події загинули 15 осіб і близько 70 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.

Рух метро на лінії припинили.

#ULTIMAHORA

Este es el escalofriante momento en el que se quiebra la estructura del #MetroCDMX en la estación Olivos de la Línea 12.https://t.co/6z8bRGGxiu pic.twitter.com/PgzUgKtgEU — @diario24horas (@diario24horas) May 4, 2021

На відео потрапили кадри в момент, коли шляхопровід обвалився прямо на автівки, спричинивши хмару пилу та сміття.