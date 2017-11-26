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    У Китаї прогримів сильний вибух: є загиблі та постраждалі

    До лікарень міста доставлені понад 30 постраждалих від вибуху
    Приблизно о 08:50 ранку в районі Цзянбей міста Нінбо (провінція Чжецзян, Східний Китай) на ділянці з будинками під знос прогримів вибух. За повідомленням міського управління громадської безпеки, інцидент торкнувся сусідніх районів, є постраждалі, на місце події відразу ж виїхали пожежники і поліція. Причини вибуху встановлюються. Як стало відомо,
    • Вчора, 10:55
    • Розсилка

    До лікарень міста доставлені понад 30 постраждалих від вибуху

    Приблизно о 08:50 ранку в районі Цзянбей міста Нінбо (провінція Чжецзян, Східний Китай) на ділянці з будинками під знос прогримів вибух. За повідомленням міського управління громадської безпеки, інцидент торкнувся сусідніх районів, є постраждалі, на місце події відразу ж виїхали пожежники і поліція. Причини вибуху встановлюються.

    Як стало відомо, будинки під знесення були нежитловими, але не виключається факт, що на території цієї ділянки могли перебувати збирачі утильсировини. Вибуховою хвилею вибило стекла і дверні рами в будинках сусідніх житлових комплексів.

    Вибух, за останніми даними, забрав життя двох людей, ще двоє важко поранені.

    Крім того, до лікарень міста доставлені понад 30 постраждалих від вибуху. За словами пожежників, загоряння на місці події не було, і йде робота з пошуку постраждалих.

    Джерело: Синьхуа

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