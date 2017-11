У Китаї прогримів сильний вибух: є загиблі та постраждалі

До лікарень міста доставлені понад 30 постраждалих від вибуху

Приблизно о 08:50 ранку в районі Цзянбей міста Нінбо (провінція Чжецзян, Східний Китай) на ділянці з будинками під знос прогримів вибух. За повідомленням міського управління громадської безпеки, інцидент торкнувся сусідніх районів, є постраждалі, на місце події відразу ж виїхали пожежники і поліція. Причини вибуху встановлюються.

Як стало відомо, будинки під знесення були нежитловими, але не виключається факт, що на території цієї ділянки могли перебувати збирачі утильсировини. Вибуховою хвилею вибило стекла і дверні рами в будинках сусідніх житлових комплексів.

Watch: Footage shows the aftermath of explosion in Ningbo, east China's Zhejiang Province pic.twitter.com/JvbIdE3Ghp