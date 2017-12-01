У Китаї сталася пожежа в хмарочосі - десять людей загинули

Причиною пожежі стало загоряння будівельних матеріалів

На півночі Китаю під час пожежі в хмарочосі загинули 10 осіб, ще 5 постраждали і були госпіталізовані. Про це повідомляє агентство Хinhuanet. Повідомляється, що пожежа почалася в 4:07 ранку за місцевим часом на 38 поверсі житлового хмарочоса в районі Хесі в місті Тяньцзінь. Рятувальникам вдалося загасити вогонь о 6:40 ранку, площа спалаху склала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причиною пожежі стало загоряння будівельних матеріалів

На півночі Китаю під час пожежі в хмарочосі загинули 10 осіб, ще 5 постраждали і були госпіталізовані. Про це повідомляє агентство Хinhuanet.

Повідомляється, що пожежа почалася в 4:07 ранку за місцевим часом на 38 поверсі житлового хмарочоса в районі Хесі в місті Тяньцзінь. Рятувальникам вдалося загасити вогонь о 6:40 ранку, площа спалаху склала близько 300 кв. м.

За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння будівельних матеріалів. За даними Channel NewsAssia, серед жертв події - робочі, які вели будівельні роботи.

На даний момент правоохоронні органи ведуть розслідування і вже затримали тих, хто імовірно несе відповідальність за пожежу.