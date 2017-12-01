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    У Китаї сталася пожежа в хмарочосі - десять людей загинули

    Причиною пожежі стало загоряння будівельних матеріалів
    На півночі Китаю під час пожежі в хмарочосі загинули 10 осіб, ще 5 постраждали і були госпіталізовані. Про це повідомляє агентство Хinhuanet. Повідомляється, що пожежа почалася в 4:07 ранку за місцевим часом на 38 поверсі житлового хмарочоса в районі Хесі в місті Тяньцзінь. Рятувальникам вдалося загасити вогонь о 6:40 ранку, площа спалаху склала
    • Сьогодні, 11:41
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    Причиною пожежі стало загоряння будівельних матеріалів

    На півночі Китаю під час пожежі в хмарочосі загинули 10 осіб, ще 5 постраждали і були госпіталізовані. Про це повідомляє агентство Хinhuanet.

    Повідомляється, що пожежа почалася в 4:07 ранку за місцевим часом на 38 поверсі житлового хмарочоса в районі Хесі в місті Тяньцзінь. Рятувальникам вдалося загасити вогонь о 6:40 ранку, площа спалаху склала близько 300 кв. м.

    За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння будівельних матеріалів. За даними Channel NewsAssia, серед жертв події - робочі, які вели будівельні роботи.

    На даний момент правоохоронні органи ведуть розслідування і вже затримали тих, хто імовірно несе відповідальність за пожежу.

    пожежа розслідування
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