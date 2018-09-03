У Китаї сталися сутички на акції протесту: затримано 46 осіб



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Під час сутичок з демонстрантами понад 30 правоохоронців отримали поранення

У китайському місті Лейян близько 600 людей вийшли на акцію протесту через складність зарахуванням дітей до шкіл з огляду на те, що вони переповнені. Під час акції сталися сутички між демонстрантами та правоохоронцями, унаслідок чого понад 30 правоохоронців отримали поранення та 46 мітингувальників було затримано.

Про це повідомляє Reuters.

Акції проводилися біля шістьох державних шкіл міста та будівлі місцевої влади, мітингувальники також перекрили кілька доріг.

Згодом учасники протесту попрямували до відділку поліції, де й відбулися зіткнення. Демонстранти закидали правоохоронців камінням, фаєрами та пляшками.

У поліції зауважили, що лише в одного затриманого є діти шкільного віку. Незабаром після демонстрації правоохоронці звільнили 41 затриману людину.

Зазначається,що проблему з переповненістю державних шкіл влада намагалася вирішити проблему примусовим переведенням учнів до приватних шкіл.