У Китаї випробували ударний безпілотник скиданням бомб

Апарат розробляється на замовлення міністерства оборони Китаю

Китайська авіабудівна корпорація AVIC провела новий етап випробувань ударного безпілотного літального апарату Wing-Loong II. Як повідомляє Defense Aerospace, під час випробувань апарат скидав бомби і запускав ракети. В цілому безпілотник пройшов перевірки застосуванням восьми типів озброєння. Проведені випробування визнані успішними. Військові



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Wing-Loong II

Апарат розробляється на замовлення міністерства оборони Китаю

Китайська авіабудівна корпорація AVIC провела новий етап випробувань ударного безпілотного літального апарату Wing-Loong II. Як повідомляє Defense Aerospace, під час випробувань апарат скидав бомби і запускав ракети. В цілому безпілотник пройшов перевірки застосуванням восьми типів озброєння. Проведені випробування визнані успішними.

Військові багатьох країн світу вважають, що в перспективі роль різних роботизованих систем в збройних конфліктах значно зросте. Вважається, що завдяки роботам можна буде знизити витрати на ведення військових дій, а також істотно скоротити людські втрати. Крім того, роботи підвищать точність нанесення ударів по об'єктах противника.

Льотні випробування безпілотника Wing-Loong II проводяться з весни минулого року. Апарат розробляється на замовлення міністерства оборони Китаю. Крім того, такі безпілотники планується поставляти на експорт. Wing-Loong II зовні практично цілком копіює американський ударний безпілотник MQ-9 Reaper в модернізованої версії ER.

Довжина китайського безпілотника становить 11 метрів, висота - 4,1 метра, а розмах крила - 20,5 метра. Апарат здатний розвивати швидкість до 340 кілометрів на годину і виконувати польоти на висоті дев'яти тисяч метрів. Максимальна злітна маса Wing-Loong II становить 4,2 тонни. Він може нести під крилом бойове навантаження масою 480 кілограмів і перебувати в повітрі до 20 годин.

Для порівняння, безпілотник Reaper Block 5 має в довжину 11 метрів, у висоту - 3,8 метра і розмах крила - 20 метрів. Апарат максимальною злітною масою 4,8 тонни може розвивати швидкість до 480 кілометрів на годину і підніматися на висоту до 15 тисяч метрів. Безпілотник може нести бойове навантаження масою 680 кілограмів і перебувати в повітрі до 16 годин.

Джерело: N+1