У Комітетах Ради аномальна кількість керівників - КВУ

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66% депутатів мають керівні посади в комітетах ВР

Дві третини народних депутатів перебувають на керівних посадах в Комітетах Верховної Ради. Із загалом 416 нардепів 251 є головами, першими заступниками, заступниками, секретарями чи головами підкомітетів.

У Комітеті з питань культури та духовності 100% депутатів формально є керівниками. Крім голови, першого заступника, заступника та секретаря в межах Комітету діє три підкомітети, що також мають своїх голів. Зокрема, це підкомітети з питань охорони історико-культурної спадщини, з питань благодійної діяльності та фінансування культури, а також з питань державної політики у сфері розвитку та використання державної мови та мов національних меншин в Україні.

У Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на керівних посадах перебувають 88% депутатів (7 із 8 депутатів), Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення – 83% (5 із 6), Комітеті у закордонних справах та Комітеті з питань промислової політики та підприємництва – по 80% (8 з 10).

Найменше керівників у Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин – 33% (10 із 30 депутатів) та Комітеті з питань економічної політики – 44% (7 із 16).

«Ситуація в комітетах ВР підтверджує, що значна частина депутатів страждають так званою «генеральською хворобою», що передбачає надмірне захоплення регаліями. Тому в рамках реформи парламенту потрібно не лише зменшувати кількість комітетів, але й кардинально змінити підхід до вироблення їх структури», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Парадоксально, але попри значну кількість депутатів на другорядних посадах, третина комітетів не мають офіційних голів. Це стосується дев'яти комітетів: Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Комітету з питань європейської інтеграції, Комітету з питань запобігання і протидії корупції, Комітету з питань науки і освіти, Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, а також Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Інформація в рамках проекту «Дослівно».