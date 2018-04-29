Шість партій підкупали громадян на місцевих виборах, - КВУ

Поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом підкупу виборців.

Шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня. Про це Громадському радіо повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель. «Лідери (за кількістю підкупів, ред.) — «Батьківщина» та «Аграрна партія», трохи менше — в «Радикальної партії». По одному



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Поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом підкупу виборців.

Шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня. Про це Громадському радіо повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

«Лідери (за кількістю підкупів, ред.) — «Батьківщина» та «Аграрна партія», трохи менше — в «Радикальної партії». По одному випадку підкупу є в «Блоці Петра Порошенка» та «Самопомічі», — уточнив Кошель.

Станом на 18:00 29 квітня поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом підкупу виборців. Двох організаторів затримали на Харківщині, також викрита схема на Одещині, повідомив Кошель.

«Було кілька схем. Перша — традиційна роздача грошей. Суми різні: від 300 до 600 гривень. Інша схема — коли з виборцями підписувалися угоди, за якою першу частину коштів вони отримували до голосування, другу — після. Також виборцям роздавали безкоштовні квитки на концерти, це теж підкуп. Хтось ішов до виборців із комбікормом, хтось із продовольчими наборами», — розповів голова Комітету виборців.

Він зазначив, що така кількість порушень украй велика для 40 ОТГ, де відбуваються вибори.

Кошель вказав і на інші порушення. Зокрема, вісім дільниць розпочали роботу на 30-50 хвилин пізніше, через що багато людей не змогли проголосувати. Також спостерігачі помітили незаконну агітацію в день виборів, на двох дільницях виборцям надсилали смс-повідомлення із закликом проголосувати за певного кандидата.

Нагадаємо, сьогодні у 17 областях України відбулися перші вибори до об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Голосування відбулося в 40 ОТГ. На виборах обирають депутатів 113 сільських, 16 селищних та 4 міських рад об’єднаних територіальних громад, а також відповідних сільських, селищних та міських голів.