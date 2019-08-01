У Конго українські вертольотчики відпрацювали нічні польоти



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Військові пілоти в Конго вдосконалили свої навички пілотування вночі

Льотний склад 18-го окремого вертолітного загону виконав 24 польота із загальним нальотом близько 5 годин

Льотчики українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократичній республіці Конго провели тренувальні польоти, під час яких вдосконалили навички пілотування вночі.

Про це повідомляє АрміяInform.

Льотний склад 18-го окремого вертолітного загону виконав 24 польота із загальним нальотом близько 5 годин. Льотні екіпажі отримали високу оцінку. Так само оцінили й дії інженерно-технічного складу, який забезпечив якісну підготовку та експлуатацію бойової техніки та озброєння.

«Відповідно до плану бойової підготовки, екіпажі вертольотів Мі-8 та Мі-24 вдосконалювали льотну майстерність в техніці пілотування, навігації та бойового застосування вночі. Такі маневри є одними із найскладніших видів льотної підготовки», - пояснив представник Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ полковник Леонід Гузло.

Раніше повідомлялося, що екіпаж вертольоту Мі-8 українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Конго здійснили висадку науковців на кратер активного вулкану Ньямлагіра, висота якого сягає трьох кілометрів.