  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Конго українські вертольотчики відпрацювали нічні польоти

    • Розсилка
    Військові пілоти в Конго вдосконалили свої навички пілотування вночі - У Конго українські вертольотчики відпрацювали нічні польоти
    Військові пілоти в Конго вдосконалили свої навички пілотування вночі

    Льотний склад 18-го окремого вертолітного загону виконав 24 польота із загальним нальотом близько 5 годин

    Льотчики українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Демократичній республіці Конго провели тренувальні польоти, під час яких вдосконалили навички пілотування вночі. 

    Про це повідомляє АрміяInform.

    Льотний склад 18-го окремого вертолітного загону виконав 24 польота із загальним нальотом близько 5 годин. Льотні екіпажі отримали високу оцінку. Так само оцінили й дії інженерно-технічного складу, який забезпечив якісну підготовку та експлуатацію бойової техніки та озброєння.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Конго українські вертольотчики відпрацювали нічні польоти
    У Конго українські вертольотчики відпрацювали нічні польоти
    У Конго українські вертольотчики відпрацювали нічні польоти
    У Конго українські вертольотчики відпрацювали нічні польоти

    «Відповідно до плану бойової підготовки, екіпажі вертольотів Мі-8 та Мі-24 вдосконалювали льотну майстерність в техніці пілотування, навігації та бойового застосування вночі. Такі маневри є одними із найскладніших видів льотної підготовки», - пояснив представник Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ полковник Леонід Гузло.

    Раніше повідомлялося, що екіпаж вертольоту Мі-8 українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації у Конго здійснили висадку науковців на кратер активного вулкану Ньямлагіра, висота якого сягає трьох кілометрів.

     

    Читайте також
    ЗСУ авіація ООН військові навчання вертоліт українці військові Африка миротворці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ