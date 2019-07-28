У Нігерії бойовики розстріляли похоронну церемонію: понад 60 загиблих



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Напад скоїли терористи «Боко Харам»

Бойовики на мотоциклах прибули в одне з місцевих сіл у штаті Борно і відкрили вогонь по людях, які поверталися з похоронної церемонії

У результаті нападу бойовиків «Боко Харам» на північному сході Нігерії загинули 65 осіб.

Про це в неділю, 29 липня, повідомляє Agence France-Presse із посиланням на заяву представника місцевої влади.

За його даними, бойовики на мотоциклах прибули в одне з місцевих сіл у штаті Борно і відкрили вогонь по людях, які поверталися з похоронної церемонії.

Ще не менше десяти мирних жителів отримали серйозні поранення.

Нагадаємо, минулого місяця у Нігерії внаслідок потрійного теракту загинули 30 осіб.