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    Над Вінницею пронеслися винищувачі

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    Над Вінницею пронеслися винищувачі

    Військові пояснили, чому над місто пролетіла військова авіація

    31 липня, близько полудня, над Вінницею пролетіли літак АН-26, гвинтокрил Мі-8 та винищувачі. Повітряні судна можна було добре роздивитися із землі. Гучний звук літаків стурбував багатьох мешканців міста.

    У прес-служби Повітряних сил ЗСУ повідомили, що це планові польоти. Разом з тим, льотчики готуються до святкування Дня Повітряних Сил Збройних Сил України.

    «Вони щодня літають. Цього разу дещо нижче. Це планові польоти місцевої бригади транспортної авіації, яка знаходиться у Гавришівці. Політ був достатньо високим і абсолютно безпечним для населення. Можливо, пролетіли трохи нижче, аби оглянути місцевість, над якою будуть курсувати літаки на День Повітряних сил 2 серпня. Святкуватимуть 15-ту річницю. Тоді будуть бойові літаки», - зазначив керівник прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

    Джерело: vinnitsa.info

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