У Конгресі США пригрозили Трампу імпічментом

Американський конгресмен пообіцяв наступного тижня поставити на голосування резолюцію про імпічмент Трампа

Член Палати представників Конгресу США Ел Грін пообіцяв наступного тижня підняти питання про імпічмент президента Дональда Трампа після його висловлювань про мігрантів. Про це американський політик написав у Twitter. «Засудження Конгресом расистської риторики недостатньо. Розмови в Конгресі нічого не значать, вагу має лише наше голосування.



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Дональд Трамп

Американський конгресмен пообіцяв наступного тижня поставити на голосування резолюцію про імпічмент Трампа

Член Палати представників Конгресу США Ел Грін пообіцяв наступного тижня підняти питання про імпічмент президента Дональда Трампа після його висловлювань про мігрантів.

Про це американський політик написав у Twitter.

«Засудження Конгресом расистської риторики недостатньо. Розмови в Конгресі нічого не значать, вагу має лише наше голосування. Наступного тижня я поставлю на голосування резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа», - зазначив Грін.

Як відомо, Трамп під час наради в Білому домі жорстко обізвав Гаїті і африканські країни, звідки в США прибувають мігранти.

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