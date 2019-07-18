У Конгресі США заблокували процедуру імпічменту Трампа



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Дональд Трамп

За блокування імпічменту проголосували 332 конгресмена

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів заблокувала початок процедури усунення американського президента Дональда Трампа від посади.

Про це повідомляє телеканал C-Span.

За блокування ініціативи проголосували 332 конгресмена, проти - 95, один утримався.

Трамп уже прокоментував дане голосування. Він написав у своєму Twitter, що не бажав би пережити подібне будь-якому іншому президенту.

«Імпічмент вашого президента, який очолював найбільший економічний бум в історії нашої країни, кращі показники роботи, найбільше зниження податків, відновлення збройних сил та багато іншого, тепер закінчився. Цього ніколи не повинно статися з іншим президентом Сполучених Штатів знову», - написав Трамп.

Імпічмент Трампа ініціював конгресмен Ел Грін від штату Техас, що представляє Демократичну партію.

Конгресмен пропонував розпочати процедуру імпічменту після того, як американський президент некоректно висловився на адресу кількох жінок з прогресивного крила Демократичної партії.