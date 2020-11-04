У Конституційному суді зареєстрували заяву депутатів про відставку його суддів

У Секретаріаті Конституційного Суду України документ взято до розгляду

Суд зареєстрував заяву народних депутатів про відставку 11 суддів, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи

Секретаріат Конституційного суду зареєстрував заяву народних депутатів про відставку 11 суддів, які голосували за рішення щодо антикорупційної реформи. Про це повідомляється на сайті КСУ.

«Сьогодні, 4 листопада 2020 року, голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія з народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду України із заявою. У Секретаріаті Конституційного Суду України документ зареєстровано та взято до розгляду», – зазначили у відділі комунікацій та правового моніторингу Конституційного суду.

Як повідомлялося, 4 листопада «Слуги народу» передали до КСУ заяву з вимогою про відставку 11 суддів.

Напередодні секретар РНБО закликав суддів Конституційного суду піти у відставку.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.

Читайте також: