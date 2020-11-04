Зеленський ще до виборів знав про скандальне рішення Конституційного суду – Богдан

Богдан стверджує, що ріщення КСУ щодо антикорупційного законодавства було прийнято кілька тижнів тому

Президент Володимир Зеленський знав про намір Конституційного суду прийняти скандальне рішення щодо антикорупційного законодавства.

Про це заявив колишній голова Офісу президента Андрій Богдан, передає Українська правда.

Він додав, що у Конституційному суді 15 суддів, близько 100 працівників апарату, представники президента, представники Верховної Ради, їхні апарати, спецслужби України. Тож всі вони мали бути в курсі щодо такого рішення КСУ.

«Все ця велика кількість людей знала, яке рішення буде винесено. Мало того, наскільки мені відомо, це рішення повинно було бути винесено ще кілька тижнів тому. Але після певних розмов воно було перенесено після виборів. Чому на другий день після місцевих виборів? Значить, було якась взаємодія, було побажання, щоб це рішення не могло вплинути на вибори. Така велика кількість людей, яка задіяна при підготовці рішення, при його обговоренні, при виготовленні проєкту – це не шило в мішку», – сказав Богдан.

Також колишній чиновник зазначив, що народний депутат «Слуги народу», глава антикорупційного комітету Анастасія Красносільська на одній з нарад безпосередньо попереджала президента, що може бути негативне рішення КСУ по антикорупційному законодавству.

«Всі ж розуміють систему органів державної влади, всі ж розуміють, як працюють спецслужби, всі розуміють, як працює Конституційний суд? Я впевнений, що про таке можливе рішення знав і президент, знав і його апарат», – додав Богдан.

Зранку 4 листопада «Слуги народу» передали до КСУ заяву з вимогою про відставку 11 суддів.

Напередодні секретар РНБО закликав суддів Конституційного суду піти у відставку.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що законопроєкт президента Володимира Зеленського з пропозицією розпуску суду має ознаки конституційного перевороту.