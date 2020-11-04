Секретар РНБО закликав суддів Конституційного суду піти у відставку

Данілов заявив, що Конституційний суд посягнув на норми Конституції України, які гарантують курс нашої країни до ЄС та НАТО

Суспільна довіра до конституційного судочинства буде відновлена, і це завдання вже нового складу Конституційного суду. Саме тому судді КСУ повинні «зберегти залишки честі» й подати у відставку.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов у Facebook.

«Останні заяви голови Конституційного суду пана Тупицького дивують неадекватністю оцінок ситуації та перебільшенням значимості власної персони. Хочу нагадати, що судді своїм рішенням від 27 жовтня посягнули на низку фундаментальних засад конституційного ладу в Україні, здійснивши по суті спробу повалення конституційного ладу та зміни політичного курсу країни. Подібні дії мають усі ознаки кримінального злочину, за який передбачено відповідне покарання. Тому раджу панові Тупицькому не засмічувати інформаційний простір істеричними заявами, а разом з адвокатом думати над лінією захисту у суді», - йдеться у повідомленні.

Данілов також вкотре акцентував увагу на тому, що при ухваленні рішення «Конституційний суд посягнув на норми Конституції України, які гарантують курс нашої країни до ЄС та НАТО».

«Президент Володимир Зеленський як гарант Основного закону повністю виконав свої обов’язки, подавши до парламенту проект закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. У разі його ухвалення припиняються повноваження чинного на сьогодні складу Суду, але не припиняються повноваження самого КСУ. Припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних «спонсорів» має бути відпрацьоване у будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий, і власні маєтки через кордон перевезти не вдасться. Збережіть залишки честі й подайте у відставку. Суспільна довіра до конституційного судочинства буде відновлена, і це завдання вже нового складу Конституційного суду», - додав секретар РНБО.

3 листопада у Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів із закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Конституційний суд прийняв скандальне рішення 27 жовтня, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій.

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