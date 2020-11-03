Нардеп показав, як «слуги» збирають підписи під закликом до суддів КСУ піти у відставку

На фото зафіксовано дев'ять підписів, а фракція розраховує зібрати під заявою понад 200 автографів

У Верховній Раді з'явилась заява від імені народних депутатів з закликом до суддів КСУ скласти повноваження або піти у відставку.

Про це повідомив народний депутат Гео Лерос у Facebook.

«Слуги народу» почали збирати підписи під зверненням до суддів КСУ», - написав він, додавши фото заяви.

На фото видно, що є уже дев’ять підписів, зокрема лідера фракції «Слуга народу» Давида Арахамії та глави партії - Олександра Корнієнка.

Зазначимо, що у заяві нардепів зазначено лише 11 прізвищ суддів КСУ - саме тих, хто підтримав скандальне рішення.

Главком вже повідомляв, що у Верховній Раді також сьогодні зранку розпочався збір підписів під заявою, в якій парламент закличе суддів КСУ, які прийняли скандальне рішення щодо е-декларування, піти у відставку. За словами нардепки від «Слуги народу» Євгенії Кравчук, фракція розраховує зібрати під заявою понад 200 підписів.

Також перший заступник голови фракції «Слуги народу» Олександр Корнієнко повідомив, що народні депутати закликають суддів Конституційного суду України добровільно піти у відставку. У Верховній Раді готується політична заява-звернення до суддів КСУ з пропозицією подати у відставку.

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