У Коста-Риці розбився літак: 10 людей загинули

Авіакатастрофа сталася в одному кілометрі на схід від аеропорту

У неділю, 31 грудня, в кантоні Нандаюре в провінції Гуанакасте Коста-Ріки розбився легкомоторний літак. Як повідомляє La Prensa Libre, на борту літака перебувало 10 осіб. За попередніми даними, всі вони загинули. Авіакатастрофа сталася в одному кілометрі на схід від аеропорту. Літак з невідомих причин впав і загорівся. Як повідомляв