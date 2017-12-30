У Коста-Риці розбився літак: 10 людей загинули
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Місце авіакатастрофи
Авіакатастрофа сталася в одному кілометрі на схід від аеропорту
У неділю, 31 грудня, в кантоні Нандаюре в провінції Гуанакасте Коста-Ріки розбився легкомоторний літак.
Як повідомляє La Prensa Libre, на борту літака перебувало 10 осіб. За попередніми даними, всі вони загинули.
Авіакатастрофа сталася в одному кілометрі на схід від аеропорту. Літак з невідомих причин впав і загорівся.
Як повідомляв «Главком», у літак Wizz Air влучила блискавка: лайнер здійснив незаплановану посадку.
До слова, на Мальті літак врізався у стіну будівлі після того, як сильні вітри здули його з місця стоянки.