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    У Коста-Риці розбився літак: 10 людей загинули

    Авіакатастрофа сталася в одному кілометрі на схід від аеропорту
    У неділю, 31 грудня, в кантоні Нандаюре в провінції Гуанакасте Коста-Ріки розбився легкомоторний літак. Як повідомляє La Prensa Libre, на борту літака перебувало 10 осіб. За попередніми даними, всі вони загинули. Авіакатастрофа сталася в одному кілометрі на схід від аеропорту. Літак з невідомих причин впав і загорівся. Як повідомляв
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    Місце авіакатастрофи
    Місце авіакатастрофи

    Авіакатастрофа сталася в одному кілометрі на схід від аеропорту

    У неділю, 31 грудня, в кантоні Нандаюре в провінції Гуанакасте Коста-Ріки розбився легкомоторний літак.

    Як повідомляє La Prensa Libre, на борту літака перебувало 10 осіб. За попередніми даними, всі вони загинули.

    Авіакатастрофа сталася в одному кілометрі на схід від аеропорту. Літак з невідомих причин впав і загорівся.

    Як повідомляв «Главком», у літак Wizz Air влучила блискавка: лайнер здійснив незаплановану посадку.

    До слова, на Мальті літак врізався у стіну будівлі після того, як сильні вітри здули його з місця стоянки.

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