У літак Wizz Air влучила блискавка: лайнер здійснив незаплановану посадку

Після потрапляння блискавки борт був перенаправлений до Софії

У літак лоукостера Wizz Air, який прямував із Кутаїсі (Грузія) до Кавали (Греція) влучила блискавка. Про це інформує Кутаїський міжнародний аеропорт. За його даними, після потрапляння блискавки борт був перенаправлений до Софії (Болгарія), де успішно здійснив посадку. Аеропорт повідомив, що транспортування пасажирів з Софії до Кавали буде



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Після потрапляння блискавки борт був перенаправлений до Софії

У літак лоукостера Wizz Air, який прямував із Кутаїсі (Грузія) до Кавали (Греція) влучила блискавка. Про це інформує Кутаїський міжнародний аеропорт.

За його даними, після потрапляння блискавки борт був перенаправлений до Софії (Болгарія), де успішно здійснив посадку.

Аеропорт повідомив, що транспортування пасажирів з Софії до Кавали буде здійсненого силами авіакомпанії. Проте грузинська телекомпанія «Руставі 2» повідомила, що пасажири постраждалого літака знаходяться у Софії вже п’ять годин.

Технічна служба аеропорту Софії перевірить літак. Якщо буде підтверджено його технічну справність, лайнер продовжить виконувати рейси з аеропорту Кутаїсі, але із запізненням.