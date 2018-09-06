У Краматорську згорів колишній хлібозавод



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З 2013 року будівля хлібзаводу закрита на реконструкцію

У м.Краматорськ на колишньому хлібному комбінаті сталась пожежа. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.

«Вогнем знищено дерев’яне перекриття та сміття на загальній площі 600 кв. м, а також пошкоджено 60 віконних блоків», — йдеться у повідомленні.

5 вересня о 16:02 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу, що виникла на території колишнього хлібокомбінату на вул. Маяковського у м. Краматорськ Донецької області. За вказаною адресою були направлені чергові відділення 12-го Державного пожежно-рятувального загону.

На місці події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено перекриття будівлі на всій площі 600 кв. м. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі.

Рятувальники локалізували пожежу о 17:26 та ліквідували о 19:27.

До гасіння пожежі було залучено 17 співробітників особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Краматорський хлібокомбінат був введений в експлуатацію у листопаді 1938 року із виробничою потужністю 60 тонн на добу. У роки війни він був частково зруйнований і відновлений у 1944-1945 роках. З 2013 року увесь персонал підприємства був звільнений, а будівля закрита на реконструкцію.