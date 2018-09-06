  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Краматорську згорів колишній хлібозавод

    • Розсилка
    У Краматорську згорів колишній хлібозавод

    З 2013 року будівля хлібзаводу закрита на реконструкцію

    У м.Краматорськ на колишньому хлібному комбінаті сталась пожежа. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.

    «Вогнем знищено дерев’яне перекриття та сміття на загальній площі 600 кв. м, а також пошкоджено 60 віконних блоків», — йдеться у повідомленні.

    5 вересня о 16:02 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу, що виникла на території колишнього хлібокомбінату на вул. Маяковського у м. Краматорськ Донецької області. За вказаною адресою були направлені чергові відділення 12-го Державного пожежно-рятувального загону.

    На місці події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено перекриття будівлі на всій площі 600 кв. м. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Краматорську згорів колишній хлібозавод
    У Краматорську згорів колишній хлібозавод
    У Краматорську згорів колишній хлібозавод
    У Краматорську згорів колишній хлібозавод
    У Краматорську згорів колишній хлібозавод
    У Краматорську згорів колишній хлібозавод

    Рятувальники локалізували пожежу о 17:26 та ліквідували о 19:27.

    До гасіння пожежі було залучено 17 співробітників особового складу та 4 одиниці техніки.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Краматорський хлібокомбінат був введений в експлуатацію у листопаді 1938 року із виробничою потужністю 60 тонн на добу. У роки війни він був частково зруйнований і відновлений у 1944-1945 роках. З 2013 року увесь персонал підприємства був звільнений, а будівля закрита на реконструкцію.

    Читайте також
    пожежа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ