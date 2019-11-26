У Кремлі читають заборонені українські сайти. Фотодоказ



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Пресслужба Путіна замість фотографії Зеленського спочатку опублікували «Голобородька»

За пару годин після новини «Главкома» на сайті Кремля з'явилося фото справжнього президента України

На сайті лідера країни-агресора сторінка, яка присвячена президенту України Володимиру Зеленському, кілька місяців була проілюстрована світлиною головного героя серіалу «Слуга народу».

Першим на це в Україні звернуло увагу видання «Главком», заборонене з 2014 року у Росії.

Нагадаємо, у цьому серіалі колишній актор і шоумен Володимир Зеленський вперше приміряв на себе роль президента країни. А на виборах навесні 2019-го Зеленський був обраний справжнім президентом України.

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За пару годин після новини «Главкома» на сайті Кремля фотографію персонажа серіалу «Слуга народу» Василя Голобородька, яка використовувалась там кілька місяців таки замінили на фотографію президента України Володимира Зеленського.

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Загалом про президента України на сайті Путіна згадують рідко. За запитом «Зеленський» з'являється чотири новини і всі вони стосуються телефонних розмов між двома президентами. Перша з цих новин опублікована на кремлівському сайті 11 липня 2019 року.

Тож, як було і як стало

Нагадаємо, у серпні 2014 року Росія у розпал своєї агресії на Донбасі заблокувала сайт «Главком». Видання також не доступне в окупованому Криму.