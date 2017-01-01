У Кремлі озвучили умови для введення миротворців на Донбас

У РФ наполягають, що сили ООН повинні забезпечувати виключно безпеку спостерігачів СММ ОБСЄ

Миротворчий контингент ООН буде введений на Донбас після розведення сил і засобів сторін, але це повинно бути узгоджено з Києвом, Донецьком і Луганськом. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю італійській газеті Libero. За його словами, президент РФ Володимир Путін висунув ініціативу про заснування місії ООН зі сприяння охороні СММ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Миротворчі сили ООН

У РФ наполягають, що сили ООН повинні забезпечувати виключно безпеку спостерігачів СММ ОБСЄ

Миротворчий контингент ООН буде введений на Донбас після розведення сил і засобів сторін, але це повинно бути узгоджено з Києвом, Донецьком і Луганськом. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю італійській газеті Libero.

За його словами, президент РФ Володимир Путін висунув ініціативу про заснування місії ООН зі сприяння охороні СММ ОБСЄ на Донбасі.

«Суть пропозиції - сили ООН повинні забезпечувати виключно безпеку спостерігачів СММ ОБСЄ, які будуть розміщені в зоні розведення по обидва боки лінії зіткнення, а також при патрулюванні інших районів конфлікту у відповідності зі своїм мандатом з виконання Мінських домовленостей. Контингент ООН буде введений в зону конфлікту після розведення сил і засобів сторін. Розміщення оонівців має бути погоджено з владою як в Києві, так і в Донецьку і Луганську», - заявив Лавров.

«При цьому основою врегулювання продовжують залишатися Мінські угоди, зберігаються всі існуючі переговорні майданчики - Мінська контактна група і «нормандський формат», - додав він.

Як відомо, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Після цього Путін заявив, що підтримує ідею введення миротворців ООН на Донбас за умови їх розміщення на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 13 листопада під час зустрічі в Сербії Волкер передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову доповнення до російського варіанту резолюції щодо миротворців ООН. Із 29 абзаців Росія визнала прийнятними лише 3.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна, США, Німеччина і Франція практично розробили спільний проект резолюції ООН по миротворцях на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що миротворці ООН зможуть зайти на Донбас, якщо Росія відведе свої сили. Також він вважає, що резолюцію ООН про миротворців на Донбасі можуть прийняти до кінця цього року.

Згодом в РФ назвали заяву Волкера щодо миротворців спробою зриву «Мінська».

Читайте також статтю: Миротворці ООН на Донбасі. Чи готова Україна до такого?

Джерело: РИА Новости