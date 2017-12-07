У Кремлі визнали, що їм плювати на рішення суду в Гаазі щодо Донбасу

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в питанні військового протистояння російських і українських військових на Донбасі і не буде оскаржувати його рішення. Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. «Росія в даному випадку не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тому нам нічого



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Міжнародний кримінальний суд

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в питанні військового протистояння російських і українських військових на Донбасі і не буде оскаржувати його рішення. Про це повідомив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Росія в даному випадку не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тому нам нічого оскаржувати», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи буде Росія оскаржувати факт протистояння російських і українських військових на Донбасі, який встановив МКС. Про це пише РИА Новости.

Нагадаємо, у щорічній доповіді прокурора МКС Фати Бенсуди йдеться, що прокуратура Міжнародного кримінального суду може кваліфікувати бойові дії на Донбасі як міжнародний конфлікт.

«Канцелярія прокурора продовжує розглядати заяви про те, що Російська Федерація здійснювала і здійснює загальний контроль над збройними групами на сході України, щоб встановити, чи можна розглядати цей збройний конфлікт… як по суті міжнародний конфлікт», — зазначив прокурор.

Факт існування подібного конфлікту передбачає застосування статей Римського статуту, що стосуються збройних конфліктів міжнародного характеру.

У доповіді йдеться про події Революції Гідності, анексії Криму і початку агресії РФ проти України на Сході, а також — про ймовірні злочини на окупованих територіях.

Повідомляється, що наводяться також додаткові відомості, що вказують на факт існування прямого військового протистояння між збройними силами Російської Федерації і України.