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    У Криму бомбардувальники РФ відпрацювали умовні пуски ракет у бік України

    Винищувальна та бомбардувальна авіації РФ здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки
    Вздовж східного повітряного кордону України Росія активізувала повітряну компоненту. Крім того, РФ відпрацювала пуски крилатих ракет у напрямку України у повітряному просторі Криму. Про це йдеться у заяві Командування Повітряних сил ЗСУ. «Винищувальна та бомбардувальна авіації країни агресора здійснювала вильоти з
    • Сьогодні, 21:09
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    Винищувальна та бомбардувальна авіації РФ здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки

    Вздовж східного повітряного кордону України Росія активізувала повітряну компоненту. Крім того, РФ відпрацювала пуски крилатих ракет у напрямку України у повітряному просторі Криму.

    Про це йдеться у заяві Командування Повітряних сил ЗСУ.

    «Винищувальна та бомбардувальна авіації країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки з максимальним наближенням до державного кордону України та лінії розмежування», — йдеться у повідомленні.

    Окрім того, Росія у повітряному просторі анексованого Криму РФ відпрацювала умовні пуски крилатих ракет у напрямку материкової частини України.

    Вильоти здійснювала група стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ.

    Крим Росія окупанти в Криму ЗСУ Зброя Росії
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