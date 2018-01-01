У Криму бомбардувальники РФ відпрацювали умовні пуски ракет у бік України

Винищувальна та бомбардувальна авіації РФ здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки

Вздовж східного повітряного кордону України Росія активізувала повітряну компоненту. Крім того, РФ відпрацювала пуски крилатих ракет у напрямку України у повітряному просторі Криму. Про це йдеться у заяві Командування Повітряних сил ЗСУ. «Винищувальна та бомбардувальна авіації країни агресора здійснювала вильоти з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Винищувальна та бомбардувальна авіації РФ здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки

Вздовж східного повітряного кордону України Росія активізувала повітряну компоненту. Крім того, РФ відпрацювала пуски крилатих ракет у напрямку України у повітряному просторі Криму.

Про це йдеться у заяві Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Винищувальна та бомбардувальна авіації країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки з максимальним наближенням до державного кордону України та лінії розмежування», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Росія у повітряному просторі анексованого Криму РФ відпрацювала умовні пуски крилатих ракет у напрямку материкової частини України.

Вильоти здійснювала група стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ.