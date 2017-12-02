У Криму окупанти вимагають від американських журналістів розписки про те, що вони напишуть «тільки правду»

Проросійська влада півострова заявила, що американські ЗМІ не зверталися до кримського парламенту за акредитацією, але навіть якщо така ініціатива і виникне, то «держрада Криму діятиме в рамках загальноросійських рішень»

В окупованому Криму так званий віце-спікер кримського парламенту Юхим Фікс запропонував брати з американських журналістів, які хочуть відвідати півострів, розписку, що, повернувшись на свою батьківщину, вони напишуть і покажуть правду про події, що відбуваються там. «Ми відкриті, якщо американські ЗМІ захочуть приїхати до Криму. Ми поведемо



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Проросійська влада півострова заявила, що американські ЗМІ не зверталися до кримського парламенту за акредитацією, але навіть якщо така ініціатива і виникне, то «держрада Криму діятиме в рамках загальноросійських рішень»

В окупованому Криму так званий віце-спікер кримського парламенту Юхим Фікс запропонував брати з американських журналістів, які хочуть відвідати півострів, розписку, що, повернувшись на свою батьківщину, вони напишуть і покажуть правду про події, що відбуваються там.

«Ми відкриті, якщо американські ЗМІ захочуть приїхати до Криму. Ми поведемо їх по всіх місцях, щоб вони побачили, як кримчани щасливо живуть, але візьмемо у них розписку про те, що вони напишуть тільки правду про Крим», — сказав Фікс, передає РИА «Новости».

Фікс підкреслив, що американські ЗМІ не зверталися до кримського парламенту за акредитацією, але навіть якщо така ініціатива і виникне, то «держрада Криму діятиме в рамках загальноросійських рішень».

Раніше голова комітету Держдуми РФ з контролю і регламенту Ольга Савастьянова розповіла, що російські депутати приймуть постанову про заборону відвідувати нижню палату парламенту всім американським ЗМІ. За її словами, дані дії були викликані рішенням США про позбавлення журналістів RT акредитації в американському конгресі у зв'язку з реєстрацією телеканалу в якості іноагента.