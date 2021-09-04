У Криму окупанти затримали більше 40 осіб

У Сімферополі біля будівлі ФСБ затримали більш як 40 осіб, які намагалися дізнатися місцезнаходження п'яти забраних силовиками кримських татар

Біля будівлі ФСБ на вулиці Франка у Сімферополі затримали 40 осіб. Серед них як чоловіки, так і жінки. Про це у Фейсбуці повідомляє «Кримська солідарність».

Крім того, було затримано двах цивільних журналістів – Айдера Кадирова і Нурі Абдурашитова, що працюють на «Кримську солідарність» і Грани.ру.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у Фейсбуці, що серед затриманих – голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу і член Меджлісу Леммар Юнусов.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі співробітники ФСБ викрали кримського татарина Ельдара Одаманова. Це сталося після обшуків в його будинку,

Також сьогодні, 4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».