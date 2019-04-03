У Криму прокурор вимагає посадити «диверсанта» Дудку на 15 років



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Володимира Дудку та двох його товаришів окупанти звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки

Оголошення вироку у «справі українських диверсантів» очікується 4 квітня

На засіданні підконтрольного Кремлю Севастопольського міського суду 2 квітня прокурор попросив 15 років позбавлення волі для обвинуваченого у «справі українських диверсантів» Володимира Дудки.

Чотири із них він має провести у в'язниці, інші 11 років – у колонії суворого режиму, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Сергій Легостов.

Іншого обвинуваченого у цій справі – Олексія Бессарабова – російська прокуратура просить засудити до 14 років і 10 місяців позбавлення волі, з них 4 роки він має провести у в'язниці, інші 10 років і 10 місяців – у колонії суворого режиму.

«Звинувачення просило суд винести окрему ухвалу на адресу ФСБ, оскільки визнало, що частину матеріалів справи слідством було сфальсифіковано. Самі обвинувачені також вказали на численні фальсифікації і замовний характер справи. Звинувачення у частині 3 статті 222 Кримінального кодексу Росії – це незаконне зберігання боєприпасів – були зняті. Зрештою, за статтею про підготовку диверсій Дудку просять засудити до 11 років колонії суворого режиму і до 4 років в'язниці за частиною 1 статті 222 Кримінального кодексу. Бессарабова – до 10 років і 10 місяців колонії суворого режиму і 4 років в'язниці», – розповів адвокат.

Крім основного покарання, прокуратура запросила для обох обвинувачених штраф у розмірі 500 тисяч рублів кожному.

Оголошення вироку у цій справі очікується 4 квітня.

Нагадаємо, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

В СБУ повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є співробітниками чи контактерами з боку Служби безпеки.

Як відомо, в окупованому Криму заарештували всіх 23 затриманих наприкінці березня кримськотатарських активістів.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукували російські силовики, відвідували українських політв'язнів Крем.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.