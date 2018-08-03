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    У Криму російські силовики обшукують помешкання активіста

    • Розсилка
    У Криму російські силовики обшукують помешкання активіста

    Російські силовики вилучили ноутбук та книги, написані кримськотатарською мовою

    У Ленінському районі Криму окупаційна влада провела обшуки вдома у кримськотатарського активіста Лєнура Аблязімова. Сам він за вимогою поліції поїхав до відділку.

    Про це повідомляє «Крымська солідарність» у Facebook.

    Зазначається, що російські силовики провели обшуки на подвір’ї та вдома в Аблязімова. Вони вилучили ноутбук та книги, написані кримськотатарською мовою.

    Активіст досі перебуває у районному відділку, зв’язатися телефоном з ним не вдається.

    У повідомленні йдеться, що обшуки пройшли на підставі «рішення суду». Поки не відомо, з якого приводу було ухвалене це рішення.

    Як повідомлялося, 26 липня в окупованому Криму пройшли масові обшуки: в чотирьох будинках в селі Курське Білогірського району та одному — в селі Холодовка під Судаком

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