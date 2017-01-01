У Криму відпустили одного із затриманих кримських татар
- 24 Листопада, 04:55
-
Розсилка
Затриманими залишаються кримські татари Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов і Руслан Трубач
У Сімферополі відпустили кримськотатарського активіста Куртсеїта Абдуллаєва, якого разом із чотирма іншими кримськими татарами затримала окупаційна влада півострова за підозрою у вимаганні грошей у громадянина Туреччини.
Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».
На відео, знятому після виходу Абдуллаєва на свободу, кримський татарин розповів, що його запитували про турка, в якого нібито вимагали гроші.
«Я пояснив лише, що чоловік винен був... його запросили, сказали, що «віддай гроші, поверни гроші». Зустрічався я з ним усього двічі. Сам я його і знати не знаю, хто він такий», – сказав він.
Адвокат Абдуллаєва зазначив, що громадянин Туреччини давав розписку про зобов'язання повернути борг.
Затриманими залишаються кримські татари Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов і Руслан Трубач.
Як повідомлялося, в окупованому Криму відбувся ряд одночасних обшуків і затримань кримських татар. Під час рейдів силовиків ФСБ були затримані Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Казім Аметов і Веджіє Кашка. Пізніше з'явилися повідомлення, що Веджіє Кашка померла.
Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.
Прокуратура Криму при ГПУ заявила, що розслідує смерть Веджіє Кашки як «умисне вбивство».
Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».
Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованому нею Криму.