У Криму відпустили одного із затриманих кримських татар

Затриманими залишаються кримські татари Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов і Руслан Трубач

У Сімферополі відпустили кримськотатарського активіста Куртсеїта Абдуллаєва, якого разом із чотирма іншими кримськими татарами затримала окупаційна влада півострова за підозрою у вимаганні грошей у громадянина Туреччини. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії». На відео, знятому після виходу Абдуллаєва на свободу, кримський татарин



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Бекір Дегерменджі

Затриманими залишаються кримські татари Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов і Руслан Трубач

У Сімферополі відпустили кримськотатарського активіста Куртсеїта Абдуллаєва, якого разом із чотирма іншими кримськими татарами затримала окупаційна влада півострова за підозрою у вимаганні грошей у громадянина Туреччини.

Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

На відео, знятому після виходу Абдуллаєва на свободу, кримський татарин розповів, що його запитували про турка, в якого нібито вимагали гроші.

«Я пояснив лише, що чоловік винен був... його запросили, сказали, що «віддай гроші, поверни гроші». Зустрічався я з ним усього двічі. Сам я його і знати не знаю, хто він такий», – сказав він.

Адвокат Абдуллаєва зазначив, що громадянин Туреччини давав розписку про зобов'язання повернути борг.

Затриманими залишаються кримські татари Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Кязим Аметов і Руслан Трубач.

Як повідомлялося, в окупованому Криму відбувся ряд одночасних обшуків і затримань кримських татар. Під час рейдів силовиків ФСБ були затримані Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Казім Аметов і Веджіє Кашка. Пізніше з'явилися повідомлення, що Веджіє Кашка померла.

Управління ФСБ Росії в анексованому Криму звинувачує затриманих активістів у «вимаганні в особливо великому розмірі» у громадянина Туреччини.

Прокуратура Криму при ГПУ заявила, що розслідує смерть Веджіє Кашки як «умисне вбивство».

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Україна і міжнародна спільнота неодноразово закликала Росію припинити переслідування в анексованому нею Криму.