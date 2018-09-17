У Кривому Розі під час пожежі загинула сім’я з дитиною



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Рятувальники винесли дев'ятирічну дитину без свідомості, однак лікарям не вдалося її врятувати

Двоє дорослих і одна дитина загинули в результаті пожежі, що сталася в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це в понеділок, 17 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомлення про пожежу в одноповерховому будинку на вулиці Солов'їній Металургійного району Кривого Рогу надійшло вчора, 16 вересня, о 22:28.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла чоловіка 1964 року народження та жінки 1965 року народження. Також в кімнаті будинку пожежники виявили дитину без свідомості.

«Хлопчика винесли з квартири і передали працівникам швидкої медичної допомоги для проведення реанімаційних дій. Однак зусилля медиків виявилися марними. Хлопчик 2009 року народження помер в кареті швидкої медичної допомоги», - наголошується в повідомленні.

Вогнем знищено домашнє майно на кухні. Пожежу локалізовано о 22:43 та ліквідовано о 23:02. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.