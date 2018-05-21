Супрун радить забути про олію та сметану під час опіків

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За словами в.о. міністра охорони здоров'я, «народні» способи при опіках не приносять користі, потрібна адекватна перша допомога

Людина, яка отримала термічний опік, потребує адекватної першої допомоги, при цьому багато поширених «народних» методів і засобів або не принесуть будь-якого позитивного ефекту, або можуть нашкодити потерпілому, наголошує в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.



«Облилися окропом або доторкнулися до гарячої праски? У жодному разі не біжіть на кухню за рослинною олією, листям алое або сметаною. Важливо оперативно відреагувати і надати адекватну першу допомогу собі або своїм близьким», - написала Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook в неділю.





За її словами, термічні опіки бувають дуже болючими і часто супроводжуються такими симптомами, як почервоніння або лущення шкіри, виникнення пухирів і набряку, поява блідості або обвуглювання шкіри. При цьому рівень інтенсивності болю не завжди пов'язаний з тим, наскільки сильний опік: іноді навіть дуже серйозний опік може бути відносно безболісним.



Разом з тим, Супрун зазначила, що незначні опіки можна лікувати самостійно в домашніх умовах. При цьому головне - уникати попадання бруду на уражену ділянку шкіри і не проривати пухирі, які можуть утворитися в цьому місці.