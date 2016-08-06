У Кропивницькому зупинена через аварію котельня відновила роботу

Техніки локалізували порив, без тепла знаходяться вісім житлових будинків

У неділю вранці на найбільшій у Кропивницькому котельні – Південно-Західній – сталася аварія. Відповідно до повідомлення міської ради, стався порив теплотраси. Було зафіксоване різке падіння тиску води у мережі, тож спеціалісти змушені були зупинити теплогенеруючу котельню. Без тепла опинились 301 житловий будинок, шість шкіл, десять



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Техніки локалізували порив, без тепла знаходяться вісім житлових будинків

У неділю вранці на найбільшій у Кропивницькому котельні – Південно-Західній – сталася аварія. Відповідно до повідомлення міської ради, стався порив теплотраси.

Було зафіксоване різке падіння тиску води у мережі, тож спеціалісти змушені були зупинити теплогенеруючу котельню. Без тепла опинились 301 житловий будинок, шість шкіл, десять дитячих садочків та шість закладів охорони здоров’я.

Роботу котельні було відновлено ввечері у неділю. Було розпочато подачу тепла до житлових будинків і закладів соціальної сфери міста.

Як повідомив заступник директора підприємства Анатолій Таран, ремонтна бригад знайшла місце пориву тепломережі і локалізувала його. Наразі без теплопостачання залишаються декілька будинків по вулиці Волкова: № 4, корпуси 1, 2, 3, 4, 5 та № 11, корпус 1.

Ремонт на мережі розпочнеться у понеділок, 4 грудня, пообіцяв Анатолій Таран, після отримання необхідних дозволів на проведення земляних робіт.