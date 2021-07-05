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    У Польщі за вбивство судять українську заробітчанку

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    Жінка в стані афекту вбила чоловіка - У Польщі за вбивство судять українську заробітчанку
    Жінка в стані афекту вбила чоловіка
    Фото з відкритих джерел

    Жінці тепер загрожує тривалий термін ув'язнення або навіть довічне

    Окружний суд в Познані почав розглядати справу громадянки України, яка в серпні минулого року вбила свого співвітчизника, з яким працювала разом. Про це інформує Yavp.pl.

    31-річна на той момент українка залишила вдома зі своїми батьками десятирічного сина й приїхала на роботу до Польщі в місто Стеншев (Великопольське воєводство). Вже через два тижні після жінка скоїла вбивство.

    Жінка стверджує, що того фатального дня у неї був вихідний, тому додому повернулася пізно. Однак там її з криками зустрів громадянин України, який також проживав у цьому ж помешканні, й почав бити її. За версією обвинувачуваної, чоловік завдав їй кілька ударів, від яких вона впала. Ніхто з інших мешканців квартири не заступився за неї.

    Обороняючись від нападника, жінка схопила кухонного ножа й ударила ним в область грудної клітки. Каже, що була тоді в стані афекту й одразу втекла та зачинилася у своїй кімнаті, де чекала на поліцію.

    Від завданої травми 38-річний громадянин України помер. Жінці ж тепер загрожує тривалий термін ув'язнення або навіть довічне.

    Додамо, що в російському місті Братську (Іркутська область) 16-річна дівчина встромила в серце 14-річного підлітка ножа-«метелика». Убивство сталося посеред дня 30 червня, в людному місці – поблизу будівлі драматичного театру.

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    Теги: Польща вбивство Україна
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    У Польщі за вбивство судять українську заробітчанку