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    Помер засновник рок-групи Status Quo Алан Ланкастер

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    У складі Status Quo Ланкастер грав на бас-гітарі і записував вокальні партії - Помер засновник рок-групи Status Quo Алан Ланкастер

    У складі Status Quo Ланкастер грав на бас-гітарі і записував вокальні партії

    Фото з відкритих джерел

    Музикант помер у себе вдома в Сіднеї в оточенні родини

    У віці 72 років помер засновник, басист і вокаліст британської рок-групи Status Quo Алан Ланкастер. Про це повідомила звукозаписна компанія Barrel and Squidger Records, яка працювала з Ланкастером.

    «З величезним сумом ми ділимося новинами про смерть легенди Status Quo Алана Ланкастера. Для нас було великою честю працювати з Аланом в останні роки. Наші співчуття його родині та друзям. Спочивай з миром Наф, спи спокійно», – йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

    Учасники «золотого» складу Status Quo зустрілися на одній з премій в 2012 році до 50-річчя групи. Зліва направо: Френсіс Россі, Алан Ланкастер, Рік Парфітт, Джон Коглан
    Учасники «золотого» складу Status Quo зустрілися на одній з премій в 2012 році до 50-річчя групи. Зліва направо: Френсіс Россі, Алан Ланкастер, Рік Парфітт, Джон Коглан

    У складі цього колективу Ланкастер грав на бас-гітарі і записував вокальні партії. У тому числі – в найвідомішому хіті рок-команди «In The Army Now».

    За словами друга Ланкастера, журналіста Крейга Беннетта, музикант помер у себе вдома в Сіднеї в оточенні родини. Алан страждав розсіяним склерозом.

    Status Quo – британська рок-група, заснована бас-гітаристом Аланом Ланкастером і гітаристом Френсісом Россі в 1962 році в Лондоні. Гурт грав в стилі рок-н-рол з елементами ритм-енд-блюзу і бугі-вугі. З 2005 року група є рекордсменом Великої Британії за кількістю синглів, які входили в офіційний чарт. За кількістю хіт-альбомів Status Quo поступаються лише Rolling Stones.
    Теги: музика смерть Велика Британія
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    Помер засновник рок-групи Status Quo Алан Ланкастер