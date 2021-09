Помер засновник рок-групи Status Quo Алан Ланкастер

У віці 72 років помер засновник, басист і вокаліст британської рок-групи Status Quo Алан Ланкастер. Про це повідомила звукозаписна компанія Barrel and Squidger Records, яка працювала з Ланкастером.

«З величезним сумом ми ділимося новинами про смерть легенди Status Quo Алана Ланкастера. Для нас було великою честю працювати з Аланом в останні роки. Наші співчуття його родині та друзям. Спочивай з миром Наф, спи спокійно», – йдеться в повідомленні компанії в Twitter.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well #AlanLancaster #RIPNuff pic.twitter.com/aH86DfWZHo