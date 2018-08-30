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    У Латвії середня зарплата зросла до тисячі євро

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    У Латвії середня зарплата зросла до тисячі євро

    Міністр економіки Латвії підкреслив, що середня зарплата в Латвії вища, ніж у Литві

    У Латвії середня зарплата за роботу на повну ставку у другому кварталі 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросла на 8,4% (або 70 євро) до 1004 євро.

    Про це пише Skaties з посиланням на інформацію Центрального статистичного управління Латвії.

    Міністр економіки Латвії Арвіл Ашераденс заявив, що разом зі стрімким зростанням економіки в країні «росте і добробут мешканців - оплата праці перетнула позначку в 1000 євро».

    «Це психологічно і фінансово важливий рубіж, який наші співвітчизники нерідко згадували як чинник, який посприяє рееміграції. Розмір середньостатистичної зарплати в Латвії наближається до мінімальних зарплат в країнах еміграції», - зазначив міністр.

    Він підкреслив, що середня зарплата в Латвії вища, ніж у Литві, і при цьому зростає більш високими темпами, ніж в Естонії.

    Зазначається, що у Литві у другому кварталі 2018 року середня зарплата досягла 892 євро. Мета Литви - до 2020 року домогтися підвищення середньої зарплати до 1200 євро «на руки», заявляють в уряді, незважаючи на те, що МВФ закликав Вільнюс скоротити темпи підвищення мінімальних зарплат.

    В Естонії середня зарплата становить понад 1200 євро.

    Джерело: Європейська правда

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