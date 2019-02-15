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    У Латвії в березні відкриють штаб Північної дивізії НАТО

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    Штаб Північної дивізії Альянсу відкриється 8 березня в Латвії - У Латвії в березні відкриють штаб Північної дивізії НАТО
    Штаб Північної дивізії Альянсу відкриється 8 березня в Латвії

    Державами-засновниками Північної дивізії є Естонія, Латвія і Данія

    Міністри оборони Естонії, Латвії та Данії підписали в Брюсселі угоду про взаєморозуміння у зв'язку з формуванням штабу Північної дивізії НАТО, який відкриється в Латвії 8 березня. Про це повідомляє Delfi.

    Зазначено, що міжнародний штаб Північної дивізії стане частиною військової структури НАТО і зв'яже військові частини і підрозділи регіону з вищою структурою управління альянсу.

    Відомо, що державами-засновниками Північної дивізії є Естонія, Латвія і Данія. Відділення штабу дивізії в мирний час розмістяться, в основному, в Адажі (Латвія) і в Карупі (Данія).

    Від Естонії в діяльності штабу передбачено участь щонайменше 15 військовослужбовців Сил оборони. Першим начальником штабу Північної дивізії стане генерал-майор Збройних сил Данії.

    Як передбачається, штаб Північної дивізії відкриється 8 березня в Латвії, первинної оперативної готовності він досягне в першому півріччі 2019 року, а повна оперативна готовність буде забезпечена протягом декількох років.

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