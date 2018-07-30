У Латвії запропонували розділити Росію заради миру в Європі



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Депутат латвійського Сейму від «Національного об’єднання» Александр Кірштейнс

Депутат латвійського Сейму Александр Кірштейнс зазначив, що Росію варто «роздрібнити» на малі країни за етнічним складом

Депутат латвійського Сейму від «Національного об’єднання» Александр Кірштейнс запропонував розділити Росію задля досягнення миру в Європі.

З такою пропозицією політик виступив у своєму Twitter.

«Тільки коли Росія поділиться на менші країни за етнічним складом, військові конфлікти закінчаться, і в Європі настане тривалий період миру», - написав депутат.

Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 28 липня 2018 р.

Свою пропозицію Кірштейнс залишив у коментарі до посту, присвяченого автору альтернативного гімну РФ, письменнику Володимиру Войновичу, який помер 28 липня.