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    На Київщині погіршується ситуація з коронавірусом: готуються лікарні «другої хвилі»

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    На Київщині погіршується ситуація з коронавірусом: готуються лікарні «другої хвилі»

    Лікарні «першої хвилі» заповнені на понад 30%

    За минулу добу в Київській області зафіксована рекордна кількість захворювань на коронавірус - 95 випадків. Всього за період епідемії в області лабораторно підтверджено 5210 випадків Сovid-19, з них у 440 дітей.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    В Київській області лікарні «першої хвилі», що приймають хворих на Covid–19, заповнені на 32,6%. З 825 ліжок зайняті 269. У 176 пацієнтів підтверджено інфікування Covid-19, інші 93 пацієнта очікують на результат.

    Крім того, в закладах охорони здоров’я «другої хвилі» під надання медичної допомоги хворим на коронавірус перепрофільовано 95 ліжок.

    «За рішенням Державної комісії ТЕБ і НС частина регіону перебуває у «помаранчевій зоні» епідемічної небезпеки через коронавірус. Ще частина - у жовтій. Варто дотримуватись карантинних заходів, щоб ситуація не стала ще гіршою. Влада та медики роблять все можливе, щоб врятувати здоров’я та життя мешканців, просимо і людей не ставитися байдуже і дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки», - зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      110085
    • Хворіють
      54277
    • Одужали
      53454
    • Померли
      23544

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 серпня у Києві підтверджено 12248 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 95 осіб.

    Київщина лікарня епідемія коронавірус
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