На свято частина Києва залишилася без води (адреси)

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Вода зникла у будинках на п'яти вулицях Києва

На мережі холодного водопостачання у столиці сталися аварії

У вівторок, 24 грудня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Квітневий, 1А, 1Б, 1В

вул. Героїв Дніпра, 43

вул. Кубанської України, 31

вул. Казимира Малевича, 39-57

вул. Академіка Булаховського, 5А

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову щодо встановлення (зміни) тарифів на централізоване водопостачання і централізоване водовідведення для Київводоканалу на 2019 рік. Відповідно ухваленого рішення, загальний тариф зросте на 2,2% і складатиме 20,82 грн за куб. м, що на 0,444 грн більше від попереднього.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій