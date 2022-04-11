  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Лисичанську російські військові знищили приватні будинки (фото)

    11 квітня російські військові двічі обстріляли Лисичанськ - У Лисичанську російські військові знищили приватні будинки (фото)
    11 квітня російські військові двічі обстріляли Лисичанськ
    фото з відкритих джерел

    Три з них зруйновані повністю, один – частково.

    У понеділок, 11 квітня, російські війська вже вдруге обстріляли Лисичанськ ракетами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

    За його словами, щонайменше чотири будинки зруйновані. Три приватних будинки наразі зруйновані повністю. Один пошкоджений ракетами частково.

    «Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан», − написав Гайдай.

    Він додав, що рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу.

    Сергій Гайдай повідомив про нові обстріли Лисичанська
    Сергій Гайдай повідомив про нові обстріли Лисичанська

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Лисичанську російські військові знищили приватні будинки (фото)
    У Лисичанську російські військові знищили приватні будинки (фото)
    Сергій Гайдай

    Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив про те, що окупанти влучили у багатоповерхівку в Лисичанську.

    Попередньо один із мешканців будинку загинув на місці.

    Теги: росія Луганщина війна обстріл Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Лисичанську російські військові знищили приватні будинки (фото)