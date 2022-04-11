У Лисичанську російські військові знищили приватні будинки (фото)

Три з них зруйновані повністю, один – частково.

У понеділок, 11 квітня, російські війська вже вдруге обстріляли Лисичанськ ракетами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

За його словами, щонайменше чотири будинки зруйновані. Три приватних будинки наразі зруйновані повністю. Один пошкоджений ракетами частково.

«Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан», − написав Гайдай.

Він додав, що рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу.

Сергій Гайдай повідомив про нові обстріли Лисичанська

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив про те, що окупанти влучили у багатоповерхівку в Лисичанську.

Попередньо один із мешканців будинку загинув на місці.