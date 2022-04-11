У Лисичанську російські військові знищили приватні будинки (фото)
Три з них зруйновані повністю, один – частково.
У понеділок, 11 квітня, російські війська вже вдруге обстріляли Лисичанськ ракетами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.
За його словами, щонайменше чотири будинки зруйновані. Три приватних будинки наразі зруйновані повністю. Один пошкоджений ракетами частково.
«Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан», − написав Гайдай.
Він додав, що рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу.
Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив про те, що окупанти влучили у багатоповерхівку в Лисичанську.
Попередньо один із мешканців будинку загинув на місці.