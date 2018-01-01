У Лівії в результаті нападу на аеропорт загинули 20 людей

Бойовики намагалися влаштувати втечу з розташованої поруч з аеропортом в'язниці

У Лівії в результаті збройної сутички в аеропорту столиці країни Тріполі загинули щонайменше 20 осіб, 60 поранені. Про це повідомляє Reuters. Уряд національної згоди повідомив, що збройне формування напало на аеропорт, намагаючись таким чином влаштувати втечу з розташованої поруч з аеропортом в'язниці бойовиків. Як повідомляє агентство,



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Напад на аеропорт в Лівії

Бойовики намагалися влаштувати втечу з розташованої поруч з аеропортом в'язниці

У Лівії в результаті збройної сутички в аеропорту столиці країни Тріполі загинули щонайменше 20 осіб, 60 поранені. Про це повідомляє Reuters.

Уряд національної згоди повідомив, що збройне формування напало на аеропорт, намагаючись таким чином влаштувати втечу з розташованої поруч з аеропортом в'язниці бойовиків.

Як повідомляє агентство, стрілянину було чути в місті від ранку. Керівництво аеропорту Mitiga заявило, що польоти були припинені.

Також повідомляється, що в результаті перестрілки між бойовиками і лівійськими спецслужбами був пошкоджений лайнер Airbus A319, що належить авіакомпанії Libya's Afriqiyah Airways, незначні пошкодження отримали ще два пасажирські літаки.

Спецпідрозділи продовжують спецоперацію в районі аеропорту. У спецслужбі Лівії заявили, що на аеропорт напали люди лідера бойовиків, відомого як Башир.