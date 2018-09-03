У Лівії внаслідок ракетного удару загинуло дві людини



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Фото: З відкритих джерел Зіткнення в Лівії

Ракета потрапила по табору аль-Фаллах, який був створений для евакуації людей з міста Таверги

Внаслідок ракетного удару по табору біженців у Триполі загинуло двоє осіб, ще 7 отримали поранення, Про це повідомляє Reuters.

Ракета потрапила по табору аль-Фаллах, який був створений для евакуації людей з міста Таверги. Джерела видання повідомляють, що внаслідок вибуху ракети загинуло двоє людей, а також 7 отримало поранення, серед яких двоє дітей.

Ще одна ракета потрапила в готель Waddan у центрі Триполі поряд з посольством Італії, де було поранено 3 осіб.

Також влучання ракети пошкодило один із дизельних складів компанії NOC, який використовувався для забезпечення електростанції.

Нагадаємо, у Лівії ввели режим надзвичайної ситуації через зіткнення. Зіткнення із застосуванням ракет між протиборчими групами тривають в лівійській столиці з 27 серпня 2018, обидві сторони ведуть бої з застосуванням неконтрольованого вогню і важких озброєнь в житлових районах столиці.