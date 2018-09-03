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    У Лівії внаслідок ракетного удару загинуло дві людини

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    <span>Зіткнення в Лівії</span> - У Лівії внаслідок ракетного удару загинуло дві людини
    Фото: З відкритих джерел
    Зіткнення в Лівії

    Ракета потрапила по табору аль-Фаллах, який був створений для евакуації людей з міста Таверги

    Внаслідок ракетного удару по табору біженців у Триполі загинуло двоє осіб, ще 7 отримали поранення, Про це повідомляє Reuters.

    Ракета потрапила по табору аль-Фаллах, який був створений для евакуації людей з міста Таверги. Джерела видання повідомляють, що внаслідок вибуху ракети загинуло двоє людей, а також 7 отримало поранення, серед яких двоє дітей.

    Ще одна ракета потрапила в готель Waddan у центрі Триполі поряд з посольством Італії, де було поранено 3 осіб.

    Також влучання ракети пошкодило один із дизельних складів компанії NOC, який використовувався для забезпечення електростанції.

    Нагадаємо, у Лівії ввели режим надзвичайної ситуації через зіткнення. Зіткнення із застосуванням ракет між протиборчими групами тривають в лівійській столиці з 27 серпня 2018, обидві сторони ведуть бої з застосуванням неконтрольованого вогню і важких озброєнь в житлових районах столиці.

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