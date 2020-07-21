Полісмени на Харківщині потрапили у потрійну ДТП



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Аварія сталася у Краснограді на вулиці Полтавській Фото: Нацполіція

Копи переслідували легковик, за кермом якого був п'яний чоловік

У місті Краснограді поліцейські під час переслідування нетверезого водія потрапили у потрійну ДТП. Про це напередодні повідомило управління Нацполіції в Харківській області.

Зазначено, що правоохоронці виявили автомобіль Chevrolet Аveo, водій якого переїхав зелені насадження на вулиці Харківській з одностороннім рухом. Вимогу поліцейських зупинити автомобіль він ігнорував і продовжував їхати з великою швидкістю.

Через деякий час у результаті різкої зупинки автомобіля Chevrolet Аveo на червоний сигнал світлофора на вулиці Полтавській службовий автомобіль Renault Dokker в'їхав в автомобіль. Chevrolet Аveo в свою чергу зіткнувся з Hyundai, який стояв попереду нього.

У результаті аварії ніхто не постраждав. Перевірка 40-річного водія Chevrolet на факт вживання спиртного підтвердила алкогольне сп'яніння.

Стосовно чоловіка склали матеріали відразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що напередодні на Одещині 75-річний водій на раритетному легковику збив людину і втік з місця ДТП.