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    Полісмени на Харківщині потрапили у потрійну ДТП

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    <p>Аварія сталася у Краснограді на вулиці Полтавській</p> - Полісмени на Харківщині потрапили у потрійну ДТП

    Аварія сталася у Краснограді на вулиці Полтавській

    Фото: Нацполіція

    Копи переслідували легковик, за кермом якого був п'яний чоловік

    У місті Краснограді поліцейські під час переслідування нетверезого водія потрапили у потрійну ДТП. Про це напередодні повідомило управління Нацполіції в Харківській області.

    Зазначено, що правоохоронці виявили автомобіль Chevrolet Аveo, водій якого переїхав зелені насадження на вулиці Харківській з одностороннім рухом. Вимогу поліцейських зупинити автомобіль він ігнорував і продовжував їхати з великою швидкістю.

    Через деякий час у результаті різкої зупинки автомобіля Chevrolet Аveo на червоний сигнал світлофора на вулиці Полтавській службовий автомобіль Renault Dokker в'їхав в автомобіль. Chevrolet Аveo в свою чергу зіткнувся з Hyundai, який стояв попереду нього.

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    Полісмени на Харківщині потрапили у потрійну ДТП
    Полісмени на Харківщині потрапили у потрійну ДТП
    Полісмени на Харківщині потрапили у потрійну ДТП
    Полісмени на Харківщині потрапили у потрійну ДТП

    У результаті аварії ніхто не постраждав. Перевірка 40-річного водія Chevrolet на факт вживання спиртного підтвердила алкогольне сп'яніння.

    Стосовно чоловіка склали матеріали відразу за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Нагадаємо, що напередодні на Одещині 75-річний водій на раритетному легковику збив людину і втік з місця ДТП.

     

    ДТП водій автомобіль Харківщина поліція
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