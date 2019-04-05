У Луцьку ветеран АТО намагався підпалити себе, вимагаючи зустрічі із Зеленським



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Наразі швидка доправила цього чоловіка до психіатричної лікарні. Фото: korupciya.com

Як розповіли очевидці, чоловік вимагав зустрічі з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і запевняв, що за нього не голосуватиме

У Луцьку сьогодні ввечері, 5 квітня, чоловік облив себе бензином перед входом до міської ради та намагався підпалити.

Як повідомив «Уніан» головний лікар комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, виклик на «103» надійшов сьогодні о 19.04.

«Коли швидка приїхала, він вже був у наручниках. На той час чоловік нічого не вигукував, але, як розповіли очевидці, раніше він вимагав зустрічі з кандидатом у президенти Зеленським і запевняв, що за нього не голосуватиме», - розповів Володимир Шмаль.

За словами Шмаля, чоловік, який погрожував спалити себе, два роки воював на сході, періодично проходить лікування через посттравматичний синдром.

Наразі швидка доправила цього чоловіка до психіатричної лікарні.

За інформацією видання korupciya.com, ветеран АТО облив себе двома літра бензину.

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