74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти



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Результати дослідження свідчать, що виборці недостатньо поінформовані щодо пропозицій кандидатів із тих чи інших важливих суспільних проблем, - соціолог

42% опитаних громадян дивитимуться теледебати у будь-якому разі та ще 31% – якщо ці дебати будуть цікавими і змістовними, - Бекешкіна

74% українців вважають, що дебати кандидатів у президенти України потрібні. Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, повідомила директор фонду «Демініціативи» Ірина Бекешкіна на круглому столі в «Укрінформі».

«Слід сказати, що підтримка дебатів дуже висока: 74% відповіли, що дебати потрібні, при чому 44% – обов’язково і ще 30% – бажано. Зовсім не потрібні для 18% респондентів», - сказала Бекешкіна.

За її словами, якщо теледебати між кандидатами відбудуться, 42% опитаних громадян дивитимуться їх у будь-якому разі та ще 31% – якщо ці дебати будуть цікавими і змістовними.

Як показало опитування, найбільш важливими п'ятьма темами дебатів були визнані такі: «Як досягти миру на Донбасі? Як домогтися звільнення окупованих територій Донбасу та їхньої інтеграції в Україну?" (42%); «Як подолати корупцію в Україні?» (40%); «Як домогтися зростання економіки?» (40%); «Програма розвитку України на роки свого президентства та на більш далеку перспективу» (39%); «Які проблеми країни кандидат в президенти буде вирішувати в першу чергу, якщо буде обраний Президентом?» (31,5%).

Результати дослідження свідчать, що виборці недостатньо поінформовані щодо пропозицій кандидатів із тих чи інших важливих суспільних проблем, особливо виборці Володимира Зеленського. Зокрема, пропозиції щодо встановлення миру на Донбасі добре відомі лише 20% виборців Зеленського (40% виборців Порошенка); пропозиції щодо політики стосовно Росії добре відомі 18% виборців Зеленського і 51% виборців Порошенка; стосовно реформи Збройних сил – відповідно 10% 48%; щодо європейської інтеграції – 22% і 61%; щодо вступу до НАТО – 16% і 62%.

Найменше обізнані виборці щодо можливих кадрових призначень обох кандидатів: вважають, що добре знають про це лише 18% виборців Зеленського і стільки ж виборців Порошенка; пропозиції своїх кандидатів щодо реформування судів та правоохоронних органів знають 14% виборців Зеленського і 28% виборців Порошенка.

Польовий етап дослідження тривав з 20 по 26 березня 2019 року. Загалом було опитано 1600 респондентів у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Статистична похибка (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,7% - для показників, близьких до 50%; 3,2% - для показників, близьких до 25%; 2,2% - для показників, близьких до 10%; 1,7% - для показників, близьких до 5%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Як повідомлялося, кандидат у Президенти Володимир Зеленський 3 квітня заявив, що дебати з іншим кандидатом на пост глави держави Петром Порошенком мають відбутися на стадіоні «Олімпійський». Порошенко пізніше відповів на його виклик.

Як встановлює стаття 62 закону про вибори президента, теледебати проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин.

Відповідно до постанови ЦВК від 5 травня 2014 року № 472 «Про Положення про порядок проведення Національною суспільною телерадіокомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів президента України», теледебати між кандидатами відбуваються в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України.

У свою чергу, голова правління НСТУ Зураб Аласанія наголосив, що Суспільне проводить перемовини з усіма сторонами (ЦВК і штабами кандидатів) і готове провести дебати у зміненому форматі.