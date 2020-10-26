У Луганській області поліція посилила нічне патрулювання



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Поліцейські будуть патрулювати не тільки поблизу виборчих дільниць, але й на території населених пунктів

У Луганській області правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у нічний час. Таке рішення ухвалили для забезпечення безпеки та правопорядку поблизу виборчих дільниць.

Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

Як зазначили у відомстві, поліцейські будуть патрулювати не тільки поблизу виборчих дільниць, але й на території населених пунктів.

Голосування на місцевих виборах в Україні завершилося о 20:00. Тепер виборчі комісії мають порахувати результати голосування.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.