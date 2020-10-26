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    У Луганській області поліція посилила нічне патрулювання

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    У Луганській області поліція посилила нічне патрулювання

    Поліцейські будуть патрулювати не тільки поблизу виборчих дільниць, але й на території населених пунктів

    У Луганській області правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у нічний час. Таке рішення ухвалили для забезпечення безпеки та правопорядку поблизу виборчих дільниць.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

    Як зазначили у відомстві, поліцейські будуть патрулювати не тільки поблизу виборчих дільниць, але й на території населених пунктів.

    Голосування на місцевих виборах в Україні завершилося о 20:00. Тепер виборчі комісії мають порахувати результати голосування.

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також: хто перемагає на виборах мерів міст: дані екзит-полів.
    поліція час
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