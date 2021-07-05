Посадовці спробували «нагрітися» на лісових пожежах у Луганській області

Схему організував підприємець, який раніше обіймав посаду радника голови одного з лісгоспів

Працівники ДБР зупинили 26 вантажних автомобілів із причепами у різних населених пунктах Луганщини

На Луганщині чинні та колишні посадовці державних підприємств виставляли на біржу лісоматеріали за заниженими цінами. Натомість у документах прописували, що вони начебто згоріли під час лісових пожеж у 2020 році. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Там вказують, що така схема дозволила значно занижувати ціну на сировину. Крім того, ділки вказували менші обсяги деревини, ніж продавали насправді. Їм вдалося розікрасти лісоматеріалів на понад 2 мільйони гривень.

Схему організував підприємець, який раніше обіймав посаду радника голови одного з лісгоспів. До групи також входили посадовці державних підприємств «Сєвєродонецьке ЛМГ» та «Новоайдарське ЛМГ».

Також участь у схемі взяли експосадовець Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства, а також колишній начальник цього управління. Їм сприяли місцеві правоохоронці, які за винагороду «закривали очі» на порушення.

За цією схемою 2 липня 2021 року ділки спробували вивезти лісоматеріали з території держпідприємств. Працівники ДБР зупинили 26 вантажних автомобілів із причепами у різних населених пунктах Луганщини.

Загалом у вантажівках везли 800 кубів деревини, а за документами – лише 308 кубів. Тобто, понад 400 кубів лісопродукції планували вивезти без будь-якого обліку.

Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини справи та збирають докази незаконної діяльності. До суду вже скерували клопотання про накладення арешту на вилучену лісопродукцію, автівки та документацію.

Попередньо справу відкрили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає ув’язнення до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, зі штрафом від 8 500 до 17 тисяч гривень.