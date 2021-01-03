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    Думки вголос

    Моляться на Путіна та Сталіна: репортаж з лігва «Нічних вовків»

    • Марина Фарба

      Мешканка Луганська

    • Розсилка
    <p>Зник напис &laquo;Рамзан &ndash; патріот&raquo; і з'явився портрет Сталіна</p> - Моляться на Путіна та Сталіна: репортаж з лігва «Нічних вовків»

    Зник напис «Рамзан – патріот» і з'явився портрет Сталіна

    Головне новорічне шоу окупованого Луганська, або Що таке «Сходить на «Ночных волков»?

    Спецпроєкт «Главкома» «Листи з Луганська». Наша читачка, яка всі роки війни мешкає в окупованому Луганську, розповідає про життя за лінією фронту: про те, як все розпочиналось, чим закінчилось і чи можна ще щось змінити…

    Мовою оригіналу

    «Сходить на «Ночных волков» – выражение, понятное не всем даже в пределах «республики», а что уж говорить о территории всего остального мира. Если в общем, «Ночные волки» – это организация мотоциклистов, запрещенная в Украине. Но это достаточно узко, потому что «Ночные волки» это и мальчишеский клуб, и шоу, и военизированное подразделение, принимавшее активное участие в боевых действиях 2014-2015 годов.

    База «Ночных волков» – это бывший профилакторий завода на улице Мичурина в Артемовском районе Луганска. И вопрос достаточно спорный, нравится ли жителям того района соседство. До 2014 года это был действующий профилакторий, что многих  вполне устраивало, и иметь таких вот шумных соседей тоже удовольствие из разряда достаточно сомнительных.

    База «волков» – место чисто пацанячье, гротескное, странное, но поражающее своими размахами. Комната мальчика, который вырос, и под свою комнату оборудовал огромную площадь. Там и лозунги за стенах (ну, где, скажите, ещё такое может быть позволено), и российские стяги, да такие, что видно из самой Москвы без бинокля, и реющие в небе гербы, и портреты Путина и Сталина – видимо кумиры председателя «волков» Виталика Кишкинова. Кстати, его все так и называют – Виталиком, хотя он местный «депутат» и носит уже не только кожаный жилет и брюки в облипку, но и деловой костюм.

    Но речь даже не о мощи и величии человеческой фантазии, речь о шоу, потому что «сходить на «волков» как раз об этом. Поначалу это задумывалось как детское шоу. Сценарий писал сам Кишкинов, и был он весьма незатейлив – добро побеждает зло. Добро – это вся сила русской земли: богатыри, девицы с косами, её сказочные герои, а вот в злых персонажах четко угадывались украинские политики, слегка подретушированные под зомби и нацистов. Такой микс зла: вампиры, зомби и нынешняя украинская власть. В течение полутора часов в танцах и песнях плохие прессуют хороших, но в конце концов, как и в каждой сказке, «наши» побеждают, несмотря на перевес «их». В общем, если плохие могут только лгать и изворачиваться, то хорошие как раз и берут своей искренностью и умением дружить. Сюжет в вариациях повторяется из года в год за рядом нюансов, в общем, идея именно в этом – миром правит добро, но расслабляться не следует.

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    Моляться на Путіна та Сталіна: репортаж з лігва «Нічних вовків»
    Моляться на Путіна та Сталіна: репортаж з лігва «Нічних вовків»
    Моляться на Путіна та Сталіна: репортаж з лігва «Нічних вовків»
    Моляться на Путіна та Сталіна: репортаж з лігва «Нічних вовків»

    Общее впечатление – сценарий писали изрядно приняв на грудь и явно гордясь собой. Смотреть это нужно в таком же состоянии, потому что иначе всего замысла не постичь. Кстати, все билеты распространяются в массах бесплатно через организации и кассы театров-кинотеатров, и сметают их  как горячие пирожки на вокзале. Людей приходит так много в любую погоду, что этому аншлагу мог бы позавидовать любой исполнитель. И это при том, что идти к этому месту по частному сектору весьма прилично, все представление нужно стоять и силиться рассмотреть что-то через головы. Удивляет то, что идут на шоу с детьми, едва ли не прямо с роддома. Грудничков держат на руках, людей с особыми потребностями проталкивают в первые ряды, и непременно кто-то истошно крикнет о том, чтобы пропустили вперед детей-инвалидов или маленьких детей-инвалидов. Но это уже так, частности. Над всем этим стоит стойкий запах алкоголя – ну, на то это и зима, и само шоу весьма этому способствует.

    Из ярких моментов этого года – массовость участников и коллективный проект «волков» и студентов института Матусовского, задействованных и в написании сценария, и в самом шоу. Новая сюжетная линия – коронавирус, который, понятно, мы тоже победим.

    Раньше раздавали сладкие подарки всем зрителям, с этого года нет, хотя по реакции зрителей многие шли именно за халявными конфетами. 

    Хороший вопрос, почему идут на это шоу. Ответов несколько: это и зрелищно, и бесплатно, и больше и пойти-то некуда. Для многих это уже символ Нового года. На шоу идут семьями и компаниями. Обсуждать после особо нечего, разве что, что в этом году сценарий был более «человеческим» и местами даже понятным. И алкоголя в таком количестве уже не требовалось. Хотя основной замысел шоу был, вероятно, в патриотическом воспитании масс.

    После все могут  пройтись по открытой территории базы и сфотографироваться с раритетной техникой и героями постановки. Очень зрелищными являются не столько танцы, сколько спецэффекты в виде горящей скрипки, смычка-болгарки, горящего газа, фейерверков, задекорированной техники. Но это снова о том, что многие не были нигде все шесть лет и искренне радуются всему за неимением других развлечений.

    Из нового – исчезла надпись «Рамзан – патриот» и появился портрет Сталина. Но это как раз из разряда той мальчишеской комнаты и домика на дереве, когда можно делать все, по своей самой безумной задумке. Наверное, психологам было бы о чем потолковать, увидев все это. А вот местный народ и к Сталину, и к Путину относится весьма спокойно. Этим не пронять. Но это общий праздник, общее детище. И как раз этот посыл сражает. Не слоганы, флаги и портреты, а чувство праздника, которого всем здесь так не хватает.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти Донбас ЛНР війна
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