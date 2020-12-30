Сумний Новий рік. Який вигляд має центральна площа окупованого Луганська

Фото від читачів Главкому на окупованих територіях

Локдаун на тимчасово окупованих територіях діятиме до «особливого розпорядження» пособників Кремля

Окупанти з 26 грудня запровадили жорсткий карантин через зростання захворюваності на коронавірус

Місцеві жителі з окупованого Луганська надіслали до редакції «Главкому» фотографії центральної площі, де стоїть новорічна ялинка.

Кілька днів тому окупаційна влада вирішила запровадити на території тимчасово захоплених районів Луганської області жорсткий локдаун.

Зазначається, що «кількість хворих на Covid-19 серед дитячого населення зростає». Саме тому на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганщини окупаційна адміністрація заборонила проведення масових, спортивних, культурних, виставкових заходів, а також надання послуг у ТРЦ та інших місцях масового скупчення людей.

Окремим пунктом окупанти прописали заборону на роботу театрів, кінотеатрів, цирку, льодових арен та інших розважальних закладів.

Локдаун почав діяти з 26 грудня і до «особливого розпорядження» пособників Кремля.

Зазначимо, що тривалий час бойовики «Л/ДНР» приховували масштаби пандемії на окупованих територіях Донбасу та звітували здебільшого про одиночні випадки захворювання на коронавірус. Однак, окупанти визнали, що пандемія в «ЛНР» вийшла з-під контролю.

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