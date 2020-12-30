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    Сумний Новий рік. Який вигляд має центральна площа окупованого Луганська

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    Локдаун на тимчасово окупованих територіях діятиме до &laquo;особливого розпорядження&raquo; пособників Кремля - Сумний Новий рік. Який вигляд має центральна площа окупованого Луганська
    Локдаун на тимчасово окупованих територіях діятиме до «особливого розпорядження» пособників Кремля
    Фото від читачів Главкому на окупованих територіях

    Окупанти з 26 грудня запровадили жорсткий карантин через зростання захворюваності на коронавірус

    Місцеві жителі з окупованого Луганська надіслали до редакції «Главкому» фотографії центральної площі, де стоїть новорічна ялинка. 

    Кілька днів тому окупаційна влада вирішила запровадити на території тимчасово захоплених районів Луганської області жорсткий локдаун.

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    Сумний Новий рік. Який вигляд має центральна площа окупованого Луганська
    Сумний Новий рік. Який вигляд має центральна площа окупованого Луганська

    Зазначається, що «кількість хворих на Covid-19 серед дитячого населення зростає». Саме тому на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганщини окупаційна адміністрація заборонила проведення масових, спортивних, культурних, виставкових заходів, а також надання послуг у ТРЦ та інших місцях масового скупчення людей.

    Окремим пунктом окупанти прописали заборону на роботу театрів, кінотеатрів, цирку, льодових арен та інших розважальних закладів.

    Локдаун почав діяти з 26 грудня і до «особливого розпорядження» пособників Кремля.

    Зазначимо, що тривалий час бойовики «Л/ДНР» приховували масштаби пандемії на окупованих територіях Донбасу та звітували здебільшого про одиночні випадки захворювання на коронавірус. Однак, окупанти визнали, що пандемія в «ЛНР» вийшла з-під контролю.

     Читайте також:
    Теги: окупанти пенсіонери ЛНР ялинка влада населення окупація коронавірус
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