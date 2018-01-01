У Льовочкіна спростували заяву Рабіновича про арешт майна у Франції

В Опозиційнобу блоці вважають, що Рабінович незаконно володіє мандатом народного депутата

Заяви народного депутата України Вадима Рабіновича про те, що зарубіжні активи нардепа Сергія Льовочкіна з «Опоблоку» арештовані, не відповідають дійсності, повідомила прес-служба депутата. «Заяви про те, що закордонні активи Сергія Льовочкіна арештовані, не відповідають дійсності. На жодне з його закордонних активів



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Сергій Льовочкін

В Опозиційнобу блоці вважають, що Рабінович незаконно володіє мандатом народного депутата

Заяви народного депутата України Вадима Рабіновича про те, що зарубіжні активи нардепа Сергія Льовочкіна з «Опоблоку» арештовані, не відповідають дійсності, повідомила прес-служба депутата.

«Заяви про те, що закордонні активи Сергія Льовочкіна арештовані, не відповідають дійсності. На жодне з його закордонних активів арешт не накладений», - йдеться в коментарі.

У прес-службі опозиціонера відзначили, що розцінюють заяви Рабіновича як частину «мінус»-кампанії, спрямовану проти Льовочкіна особисто і Опозиційного блоку в цілому.

«Ми закликаємо критично оцінювати заяви таких політиків, як Рабінович, чия мета - очорнення політичних супротивників, які ще вчора були політичними соратниками», - йдеться в повідомленні.

У коментарі також зазначено, що Рабінович в 2014 році потрапив до парламенту, «приховавши наявність громадянства Ізраїлю як від колег поопозиції, так і від виборців».

«Він незаконно має мандат народного депутата України, оскільки це несумісно з наявністю громадянства іншої держави», - додали в «Опоблоці».

Раніше Рабінович заявив, що рішенням суду г. Ніцца (Франція) була арештована нерухомість народного депутата Сергія Льовочкіна.