У Львові 25-річна жінка вчинила самогубство, викинувшись з 9 поверху



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Унаслідок падіння з дев’ятого поверху загинула 25-річна львів'янка

Випадок стався в Сихівському районі на вул. Полуботка

25-річна львів’янка вчинила самогубство, вистрибнувши з дев’ятого поверху.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.

«Близько 14:20 в поліцію надійшла інформація про те, що на вулиці Полуботка з 9 поверху випала львів'янка. 25 річна дівчина випала з дев'ятого поверху з балкона. Від отриманих травм вона померла на місці події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з приміткою самогубство», - повідомили у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група Сихівського відділу поліції. Правоохоронці з’ясовують причини події.

Тіло загиблої доставили до Львівського обласного судово-медичного моргу.